"Цілісінький день під простинькою!": соцмережі вибухнули жартами через суд над Насіровим

Адвокат Насірова під час засідання заявив, що очільник фіскальної служби останнім часом нічого не їв: йому лише "перепав" бутерброд із сиром, яким із ним "поділився головний лікар" закладу.

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Ці слова викликали сміх не лише у журналістів під час судового засідання, а й породили купу нових жартів у соцмережах. УНІАН зібрав для вас найдотепніші реакції на скандальний судовий процес над Насіровим.

Появилось шокирующее фото пыток Насирова извергами из НАБУ: pic.twitter.com/n843m90vtq — Голос Донбасса (@donbassvoice) March 5, 2017

#Насиров Для чиновников и коррупционеров в продаже очки “НАСИРОВА” :) pic.twitter.com/w7VWGjYEjL — RooPor :) (@RollPoli) March 5, 2017

а родовую горячку у Насирова ещё не диагностировали? А то мало ли - вдруг он "Трое в лодке" Джерома К. Джерома не читал)) — Natalia Kapinus (@kapinusnatalia) March 5, 2017

Смех грех! Уровень адвокатов Насирова (8штук)..."Тут даже нет оборудования, чтобы измерять кардиограмму!" — DANA TAUSCH (@2001Danata) March 5, 2017

Нагадаємо, сьогодні близько опівночі завершується 72-годинний термін на обрання запобіжного заходу голові ДФС Насірову.

Як повідомляв УНІАН, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву в зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді.