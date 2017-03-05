"Цілісінький день під простинькою!": соцмережі вибухнули жартами через суд над Насіровим

16:53, 05 березня 2017
Курйози
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Соцмережі не стомлюються активно обговорювати справу Насірова та діляться жартами щодо суду над головою ДФС.

Соцмережі кепкують через суд над Насіровим / facebook.com

Адвокат Насірова під час засідання заявив, що очільник фіскальної служби останнім часом нічого не їв: йому лише "перепав" бутерброд із сиром, яким із ним "поділився головний лікар" закладу.

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Ці слова викликали сміх не лише у журналістів під час судового засідання, а й породили купу нових жартів у соцмережах. УНІАН зібрав для вас найдотепніші реакції на скандальний судовий процес над Насіровим.

Нагадаємо, сьогодні близько опівночі завершується 72-годинний термін на обрання запобіжного заходу голові ДФС Насірову.

Як повідомляв УНІАН, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву в зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді.

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Новина в сюжеті: Справа Насірова
Теги: #суд#Насіров