"Цілісінький день під простинькою!": соцмережі вибухнули жартами через суд над Насіровим
Соцмережі не стомлюються активно обговорювати справу Насірова та діляться жартами щодо суду над головою ДФС.
Адвокат Насірова під час засідання заявив, що очільник фіскальної служби останнім часом нічого не їв: йому лише "перепав" бутерброд із сиром, яким із ним "поділився головний лікар" закладу.
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Ці слова викликали сміх не лише у журналістів під час судового засідання, а й породили купу нових жартів у соцмережах. УНІАН зібрав для вас найдотепніші реакції на скандальний судовий процес над Насіровим.
Короткий посібник з поведінки в українських судах!— Арсеній Пушкаренко (@A_Pushkarenko) March 4, 2017
Коли ж він втратить свою актуальність...?#Насіров#суд#ДФСУpic.twitter.com/GXHS7Ru12F
#Насиров сегодня на пике славы. pic.twitter.com/ihc11s3pt7— Виктор Бентин (@bentinrom) March 4, 2017
Появилось шокирующее фото пыток Насирова извергами из НАБУ: pic.twitter.com/n843m90vtq— Голос Донбасса (@donbassvoice) March 5, 2017
#Насиров Для чиновников и коррупционеров в продаже очки “НАСИРОВА” :) pic.twitter.com/w7VWGjYEjL— RooPor :) (@RollPoli) March 5, 2017
а родовую горячку у Насирова ещё не диагностировали? А то мало ли - вдруг он "Трое в лодке" Джерома К. Джерома не читал))— Natalia Kapinus (@kapinusnatalia) March 5, 2017
Смех грех! Уровень адвокатов Насирова (8штук)..."Тут даже нет оборудования, чтобы измерять кардиограмму!"— DANA TAUSCH (@2001Danata) March 5, 2017
Нардепи БПП приїхали підтримати #Насіроваpic.twitter.com/pXhXHU7Wb4— Bihus.info (@bihusinfo) March 5, 2017
Нагадаємо, сьогодні близько опівночі завершується 72-годинний термін на обрання запобіжного заходу голові ДФС Насірову.
Як повідомляв УНІАН, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву в зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді.