Білченя, якого більше тижня розшукували в Києві, знайшли у барі (відео)
21:24, 07 червня 2017Курйози
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Пригоди білченяти завершилися поверненням до господарів.
Кадр з відео ТСН
Рудохвостий утікач Боня, якого вже тиждень шукають у столиці, в соцмережах, за оголошеннями та навіть через ТСН, знайшовся.
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Молоде білченя подолало довгий шлях, змінило кілька родин, стало зіркою інтернету і знайшлося у барі серед пляшок.
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