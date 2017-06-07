Білченя, якого більше тижня розшукували в Києві, знайшли у барі (відео)

21:24, 07 червня 2017
Курйози
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Пригоди білченяти завершилися поверненням до господарів.

Кадр з відео ТСН

Рудохвостий утікач Боня, якого вже тиждень шукають у столиці, в соцмережах, за оголошеннями та навіть через ТСН, знайшовся.

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Молоде білченя подолало довгий шлях, змінило кілька родин, стало зіркою інтернету і знайшлося у барі серед пляшок.

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Теги: #Київ#тварина