На королівських кінних перегонах бійка джентльменів збила з ніг леді (відео)

Кінські перегони в Аскоті, куди щорічно заїжджає сама Єлизавета ІІ, прославилися цього року не тільки шаленими капелюшками. Вже кілька годин користувачі обговорюють бійку, що трапилася посеред галявини між джентльменами та навіть леді, повідомляє ТСН.

Що спричинило сварку, свідок, який зафільмував усе на телефон, не повідомив.