Кадиров оцінив в гостях картоплю Лукашенка
02:13, 26 вересня 2017Курйози
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Кадиров розповів про свій візит до Білорусі.
Кадиров / REUTERS
Глава Чечні Рамзан Кадиров на своїй сторінці в забороненій в Україні соцмережі «ВКонтакте» розповів про поїздку в Білорусь і зустріч з президентом Олександром Лукашенком.
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Він розповів, що запросив Лукашенка відвідати Чечню і похвалив білоруську картоплю.
«Картопля дуже смачна. У Олександра Григоровича відмінне почуття гумору і міцне рукостискання. Я оцінив», — написав він.
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