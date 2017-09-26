Кадиров оцінив в гостях картоплю Лукашенка

Глава Чечні Рамзан Кадиров на своїй сторінці в забороненій в Україні соцмережі «ВКонтакте» розповів про поїздку в Білорусь і зустріч з президентом Олександром Лукашенком.

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Він розповів, що запросив Лукашенка відвідати Чечню і похвалив білоруську картоплю.

«Картопля дуже смачна. У Олександра Григоровича відмінне почуття гумору і міцне рукостискання. Я оцінив», — написав він.