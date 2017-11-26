Американцю не дозволили злетіти на зібраній у гаражі ракеті

Американець Майк Хьюз не отримав дозволу на політ на своїй саморобній ракеті, запланований з метою перевірити, чи кругла Земля. Про це повідомляє Washington Post, передає 112.ua.

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61-річний Хьюз вважає себе прихильником теорії плоскої Землі, і тому кілька років збирає у себе в гаражі ракету, з допомогою якої збирається перевірити її округлось. Старт його ракети, на якій він збирався піднятися на висоту 600 метрів, був запланований на суботу.

За його словами, Бюро з управління державними і громадськими землями США не дало дозвіл на старт ракети з громадською території, хоча рік тому дало йому усний дозвіл.

"Так завжди відбувається, коли маєш справу з будь-яким державним агентством", - сказав винахідник. Втім, за даними видання, в місцевій філії цієї організації стверджують, що Хьюз до них не звертався.

Як повідомляв УНІАН, у вересні російський телеканал випустив фільм про те, що Земля плоска, а NASA всіх обманює.