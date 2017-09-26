Російський телеканал випустив фільм про те, що Земля плоска, а NASA всіх обманює (відео)

У понеділок, 26 вересня, на телеканалі «РЕН ТВ» вийшла передача «Найбільш шокуючі гіпотези» під назвою «А Земля плоска». Випуск був присвячений теорії про те, що насправді Земля плоска, всі фотографії круглої планети — це фальшивка, а космічні агентства займаються пропагандою «теорії круглої Землі» заради того, щоб освоювати бюджети. Зміст "наукового фільму" переказав телеканал Дощ.

Першим героєм випуску про плоску Землю став колишній співробітник NASA Метью Бойлан. Він розповів, що, вивчаючи реальні фотографії Землі, зрозумів, що планета плоска. Єдина мета існування NASA, за його словами, це пропаганда того, що Земля кругла, а реальні зображення плоскої планети йому нібито показали в перший день роботи.

Іншим «експертом» у програмі став британський фізик-любитель Дейв Мерфі. «РЕН ТВ» використовував вирізки з його інтерв'ю македонському каналу. Мерфі впевнений, що «вони» брешуть нам і витрачають мільярди доларів на створення підроблених картинок.

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Російськими «експертами» виступили кандидат технічних наук Павло Свиридов, популяризатор науки Андрій Бухарін і археолог Вадим Шегалов. Прихильники теорії плоскої землі переконані, що всі космічні польоти відбуваються в навколоземному просторі, а всі фотографії - це комбіновані зйомки. Якби літак летів з круглої землі, пілот повинен регулярно опускати ніс. «Це абсолютний доказ того, що літак літає над рівною поверхнею», — впевнений «експерт». Кривизна земної поверхні — параметр, придуманий вченими, пояснює Свиридов.

Якщо Земля кругла, то Чикаго не можна було б побачити, а місто видно з іншого боку озера, продовжує Бухарін. Викривлення горизонту на зйомках з орбіти виходить, тому що космонавти використовують об'єктив «риб'яче око», NASA спеціально не хоче розгорнути телескоп Хаббл і показати землю в прямому ефірі, а в реальності вона виглядає як на емблемі ООН:

Зйомки астронавтів у невагомості зняті з допомогою комп'ютерної графіки. Мета всієї фікції – імітувати бурхливу діяльність космічних агентств, щоб отримувати трильйони доларів в рік, упевнений Шегалов. Герої передачі наполягають, що плоска Земля була на всіх стародавніх картах, а про те, що Земля накрита небесною твердю, говорилося ще в Біблії. Аномалії в небі викликані «збоєм в роботі купола», який обертається над нами, впевнений Свиридов.

«Так яка вона істина насправді?», — таким питанням закінчується передача.