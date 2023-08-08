Поради деяких користувачів мережі були куди радикальнішими.

У громадському транспорті діє неписане правило - не завдавати дискомфорту іншим пасажирам. Але, здається, не всі про це пам'ятають.

Одну втомлену жінку похвалили за те, що під час п’ятигодинного польоту вона протистояла дуже неввічливій пасажирці. Про свій досвід жінка розповіла на Reddit, повідомляє Mirror.

За словами жінки, під час цього польоту вона була вагітною і ледь не спізнилася на рейс. Втім, комфортним цей політ не став через ноги пасажирки, що була позаду.

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"Ледве сіли на п’ятигодинний рейс, і ця жінка прокралася босими ногами на мій підлокітник, відштовхуючи мою руку з нього. Чому люди так себе поводять?", - розповіла жінка, додавши фото ніг.

Користувачі соцмереж були обурені фотографією, понад 5800 з них поспішили поділитися своєю огидою та дати ідеї, як з нею боротися. Ось кілька найпопулярніших порад:

"Я - прямолінійна людина, тому негайно б підвелася, розвернулася та вимагала б, що ця особа прибрала свої ноги від мене зараз же";

"Підніміть підлокітник, удайте, ніби ви навіть не помітили. Бонусом стане те, якщо під час цього її пальці постраждають";

"Прикинься, що чхаєш, під час цього бризни водою на її ноги";

"Нагадай їй, що вона не у своїй клятій вітальні... Варто говорити людям, коли вони нахабніють, і встановлювати межі";

"Повернись і скажи їй, щоб вона забрала свої смердючі ноги. Це огидно".

Пізніше жінка розповіла: "Дякую всім за гарні поради. На моєму підлокітнику зараз немає неприємних пальців ніг, я витерла його. Я сказала їй не робити цього більше, інакше я викличу бортпровідника. А якщо це не спрацює, то в мене під рукою є пляшка води".

За словами жінки, пасажирка не вибачилася, просто опустила ноги з невдоволеним виразом обличчя. Жінка додала, пасажирка позаду більше нічого не сказала, але помстилася ударом об її стілець.

Нагадаємо, що раніше жінка витончено помстилася пасажирці літака, яка відмовився помінятися місцями, щоб вона сиділа зі своїми дітьми.

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