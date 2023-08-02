Жінка витончено помстилася пасажирці літака, яка відмовився помінятися місцями, щоб вона сиділа зі своїми дітьми.
Своєю історією Сінді Арена розповіла у Tiktok. За словами жінки, під час одного з польотів, коли її дітям було 4 та 6 років, вона попросила пасажирку помінятися місцями, щоб бути поруч з малечею. Втім, та їй відмовила.
"Я сказала: "Без проблем, я не збираюся сперечатися". Я пішла до задньої частини літака і сіла на призначене місце. Це було так спокійно", - пригадала жінка.
Діти шести та чотирьох років наробили галасу на увесь літак, весело проводячи час, адже матері, яка могла б вгомонити їх, поруч не було. Згодом їхня сусідка пожаліла, що відмовилась помінятися місцями та спробувала змінити ситуацію. Але їхня мама вирішила помститися.
"У результаті стюардеса прийшла до мене. Я знала, що вона прийде, тому що ця с*чка сидить поруч з моїми дітьми, і це взагалі невесело. Вона сказала: "Пані, вона хотіла б помінятися з вами місцями". А я сказала: "О, ні-ні, нам потрібно залишитися на місцях, призначених саме для нас. Вдалого польоту!" – розповіла Арена.
Втім, коментатори розділилися у думках щодо цієї помсти. Одні похвалили цю ідеї, а інші - засудили. Критики порадили жінці планувати польоти заздалегідь, щоб не виникало потреби мінятися місцями.
Італійські пристрасті в літаку
Як повідомляв УНІАН, раніше TikTok-блогерка Гамзе Есен в одному зі своїх недавніх постів поскаржилася, що її хлопець вирішив не вибирати сусідні місця в літаку за додаткову плату, проте Інтернет-спільнота вирішила підтримати молодого чоловіка.