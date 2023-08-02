Згодом та сама пасажирка дуже пошкодувала, що не погодилася на цю пропозицію.

Жінка витончено помстилася пасажирці літака, яка відмовився помінятися місцями, щоб вона сиділа зі своїми дітьми.

Своєю історією Сінді Арена розповіла у Tiktok. За словами жінки, під час одного з польотів, коли її дітям було 4 та 6 років, вона попросила пасажирку помінятися місцями, щоб бути поруч з малечею. Втім, та їй відмовила.

"Я сказала: "Без проблем, я не збираюся сперечатися". Я пішла до задньої частини літака і сіла на призначене місце. Це було так спокійно", - пригадала жінка.

Діти шести та чотирьох років наробили галасу на увесь літак, весело проводячи час, адже матері, яка могла б вгомонити їх, поруч не було. Згодом їхня сусідка пожаліла, що відмовилась помінятися місцями та спробувала змінити ситуацію. Але їхня мама вирішила помститися.

"У результаті стюардеса прийшла до мене. Я знала, що вона прийде, тому що ця с*чка сидить поруч з моїми дітьми, і це взагалі невесело. Вона сказала: "Пані, вона хотіла б помінятися з вами місцями". А я сказала: "О, ні-ні, нам потрібно залишитися на місцях, призначених саме для нас. Вдалого польоту!" – розповіла Арена.

Втім, коментатори розділилися у думках щодо цієї помсти. Одні похвалили цю ідеї, а інші - засудили. Критики порадили жінці планувати польоти заздалегідь, щоб не виникало потреби мінятися місцями.

Італійські пристрасті в літаку

Як повідомляв УНІАН, раніше TikTok-блогерка Гамзе Есен в одному зі своїх недавніх постів поскаржилася, що її хлопець вирішив не вибирати сусідні місця в літаку за додаткову плату, проте Інтернет-спільнота вирішила підтримати молодого чоловіка.

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