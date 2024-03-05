Виконання цієї вправи може збільшити витривалість, покращити здоров’я серця, покращити баланс і координацію та спалити калорії.

Батько трьох дітей із Нью-Йорка 32-річний Джозеф Грем стверджує, що схуд на 36 кілограмів, виконуючи одну просту вправу - стрибки через скакалку.

Як пише NY Post, Грем розповів, що колись був завзятим бігуном і в 2012 році схуд на 15 кілограмів. Але потім у 2019 році померла його мати, а в 2020 році спортзали закрилися через пандемію COVID-19, тож він почав набирати вагу.

"Я почав переїдати, вживати солодкі напої та закуски. Моя вага піднялася до 112 кілограмів, і я не був задоволений тим, ким я був як особистість, або тим, як живу", - пояснив Грем. Він розповів, що його брат у 2021 році купив йому скакалку, і він почав свій шлях до схуднення.

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Скакалки не тільки дешеві, але виконання вправ може збільшити витривалість, покращити здоров’я серця, покращити баланс і координацію та спалити калорії.

Як зазначають спортивні лікарі, у поєднанні зі зниженням споживання калорій стрибки на скакалці дають змогу знизити вагу тіла та жиру від приблизно 1,5 до 3 кілограмів за вісім тижнів.

Грем також додав, що він досяг успіху, лягаючи спати між 9:30 і 22:00, скорочуючи цукор і шкідливу їжу зі свого раціону. Він також приписує свій успіх віджиманням і періодичному голодуванню.

Він радить людям, які хочуть почати стрибати на скакалці, практикувати "базовий стрибок" — не дозволяйте ногам підніматися надто високо від землі, тримайте руки поруч і нехай рух виходить від зап’ястя.

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