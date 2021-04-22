В Італії працівник лікарні, якого преса вже назвала «королем прогулів», побив національний рекорд, 15 років не відвідувавши місце роботи.
Про це пише The Guardian.
Читайте такожУ Британії чемпіонат міських глашатаїв вперше в історії проведуть мовчкиЗа ці роки йому нарахували більш як півмільйона євро. Зараз італійцю вже 67 років, його звинувачують у зловживанні службовим становищем, підробці документів і вимаганні за обтяжуючих обставин.
У 2005 році італієць погрожував директорці лікарні, щоб не дати їй внести дисциплінарний протокол за прогули у відповідні органи.
Директорка пізніше вийшла на пенсію, а чоловік продовжував регулярно отримувати зарплату. Його неявку не перевіряли ні наступник директорки, ні працівники відділу кадрів.
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