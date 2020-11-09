Переможцем із найшвидшого збору Кубика Рубіка став американець Макс Парк.

Світовий чемпіонат Кубика Рубіка відбувся цими вихідними.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Через пандемію коронавірусу змагання відбувалися в онлайн-форматі. Переможцем із найшвидшого збору Кубика Рубіка став американець Макс Парк. Хлопцю вдалося зібрати головоломку трохи менше як за 6 секунд. Макс обігнав попереднього рекордсмена із Австралії, який фінішував за майже 6,5 секунд.

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Автор: Олег Давигора