Житель штату Джорджія Андреас Флет знайшов гроші перед своїм будинком.

Американська автомайстерня виплатила співробітнику заборгованість купою брудних монет.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Мешканець штату Джорджія Андреас Флетен знайшов гроші на своїй під'їзній доріжці. Частину монет було забруднено мастилом. Так із ним розрахувався колишній роботодавець.

Із закладу Андреас звільнився минулоріч. Після того, як керівництво відмовилося відпустити його раніше, аби чоловік міг забрати свою дитину з садочка.

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Автомайстерня заборгувала йому оплату останнього тижня роботи - 951 долар. Тож чоловік звернувся з позовом до міністерства праці. Чиновники кілька разів нагадували про необхідність заплатити. Врешті автомайстерня розрахувалася монетами.

Закону вона не порушила. Тож Андреасу залишається хіба відмивати забруднені гроші.

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Автор: Денис Прядко