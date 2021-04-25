Влада каже, що вже провела розслідування.

На північному сході Франції в місті Еперне 140 людей замість американської вакцини Pfizer проти COVID-19 отримали "щеплення" фізрозчином. Ніхто не постраждав.

Читайте також88-річний француз розігнався майже до 200 км/год, запізнюючись на щеплення від коронавірусуЯк повідомляє France Bleu, центр вакцинації, де сталася помилка, зрозумів це лише наступного ранку після щеплень. Працівники негайно зв'язалися зі всіма вакцинованими. Зараз деякі вже отримали дозу справжньої вакцини, решту планують вакцинувати в середу, 28 квітня.

Фізіологічний розчин - це штучно приготований розчин з солі та води, частково близький за своїм складом до плазми крові.

Влада ще не оприлюднила причини такої помилки, однак зазначає, що було розслідування, а до центру направили додаткового медпрацівника для посилення безпеки.

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Переклад: Катерина Комолова