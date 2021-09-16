Завдяки залізничному ракетному комплексу КНДР могла б досить недорого, швидко й непомітно переміщати свої боєприпаси.

Північна Корея запустила ракети з поїзда.

За інформацією Центрального телеграфного агентства КНДР, цей залізничний ракетний комплекс північнокорейські військові використовували вперше, пише N+1.

15 вересня вони запустили дві балістичні ракети в бік Японського моря, які пролетіли близько 800 км, досягаючи максимальної висоти у 60 км. Ймовірно, це були модернізовані KN-23, створені за типом ракет російського комплексу "Іскандер".

North Korea Balletic Missile Launching Railway Trains.. 🇰🇵 pic.twitter.com/JePs5hO4F8 — KUNAL BISWAS (@Kunal_Biswas707) September 16, 2021

КНДР також опублікувала фотографії випробувань. Судячи зі знімків, пускова установка розташована всередині товарного вагона. Для управління установкою військові сформували залізничний ракетний полк.

Зазначається, що завдяки такому комплексу Північна Корея могла б досить недорого, швидко і непомітно переміщати свої боєприпаси, у країні розвинена мережа залізниць з великою кількістю тунелів.

Раніше про запуск КНДР двох балістичних ракет лише через кілька днів після випробувань крилатої ракети великої дальності повідомляли ЗМІ.

Ймовірні ядерні ракети були випущені зі східного узбережжя Північної Кореї, заявляв Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Запуск невпізнаних об'єктів з боку КНДР підтвердила Японія. Прем'єр країни назвав його обурливим.

Читайте такожКНДР провела військовий парад на честь заснування країни (фото)Перед цим Північна Корея заявила про успішні випробування крилатих ракет великої дальності 11-12 вересня. У КНДР назвали крилаті ракети великої дальності ефективним засобом стримування для більш надійних гарантій безпеки КНДР, а також стримуванням військових маневрів ворожих сил.

Своєю чергою в США зазначили, що їм відомо про запуски крилатих ракет з Північної Кореї. Випробування, на їхню думку, загрожують сусідам КНДР і міжнародній спільноті. А в Південній Кореї кажуть, що часто виявляють крилаті ракети північного сусіда під час випробувань на малих висотах.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова