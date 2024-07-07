Спосіб з використанням двох інгредієнтів для чищення ювелірних виробів дозволить зекономити час та гроші.

Наші ювелірні вироби, як-от каблучки та намиста, які ми носимо щодня, зазнають багатьох впливів протягом дня – від мила та води до забруднення. Ці елементи можуть зробити ваші дорогоцінні вироби тьмяними, тому вкрай важливо регулярно їх чистити, щоб зберегти їх блиск. Однак не менш важливо чистити ці предмети правильно, щоб не пошкодити діаманти, дорогоцінні камені чи інші частини, які можуть зрушитися або втратити колір, пише Mirror.

Зазначається, що є кілька способів почистити ювелірні вироби: ви можете заплатити за це ювеліру або придбати спеціальний засіб для чищення. Але правда в тому, що ви можете так само легко прикрасити свої улюблені предмети вдома і заощадити трохи грошей. Експерт з чищення Сінді Гарсія поділилася тим, як вона чистить свої каблучки, залишаючи їх блискучими. Вона використовує лише два інгредієнти для чищення своїх ювелірних виробів – і, ймовірно, це речі, які у вас уже є на кухонних шафах.

"Чищу свої каблучки лише білим дистильованим оцтом і милом. Щоб позбавити вас від покупки засобів для чищення ювелірних виробів. Це працює так само добре", - розповіла фахівець. Відео дня

Спершу Сінді кип’ятить чайник з водою і одночасно додає в чашку повний ковпачок білого оцту та трохи рідини для миття посуду. Потім вона опускає свої каблучки в чашку, перш ніж залити її окропом.

"Залиште кільця на 15 хвилин", — порадила Сінді.

Після того, за її словами, треба взяти зубну щітку, щоб почистити кільця сумішшю, та витерти їх шматком кухонного паперу.

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