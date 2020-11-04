Нардеп надів навушники і прикрив телефон рукою.

Народний депутат України від "Слуги народу" Жан Беленюк під час засідання Верховної Ради в середу, 4 листопада, дивився фільм.

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Відео інциденту опублікували Букви.

Так, Беленюк надів навушники та, прикриваючи телефон рукою, дивився фільм або серіал.

Відзначається, що нардеп, намагаючись приховати екран від журналістів, постійно міняв пози та перекладав телефон на інше місце.

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Автор: УНІАН