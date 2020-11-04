Нардеп намагався прибрати телефон з поля зору журналістів / фото УНІАН
Народний депутат України від "Слуги народу" Жан Беленюк під час засідання Верховної Ради в середу, 4 листопада, дивився фільм.
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Відео інциденту опублікували Букви.
Так, Беленюк надів навушники та, прикриваючи телефон рукою, дивився фільм або серіал.
Відзначається, що нардеп, намагаючись приховати екран від журналістів, постійно міняв пози та перекладав телефон на інше місце.
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