У Чорнобилі помітили величезного хижака (фото)

Він є рідкісним жителем українського Полісся.

У червні на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника помітили дорослого ведмедя.

Як повідомляється на сторінці заповідника у соціальній мережі Facebook, на травень-червень припадає період шлюбної активності ведмедів, тому цей самець саме міг шукати собі пару. Його присутність зафіксували місцеві фотопастки:

"Бурий ведмідь - рідкісний і вкрай обережний мешканець українського Полісся. Попри це, наші науковці вже кілька років поспіль фіксують ознаки повернення цього хижака на територію Заповідника. Спостереження тривають і ми з надією чекаємо на нові зустрічі з бурим красенем!".

Фахівці також опублікували поради, як діяти на територіях, де можуть перебувати ведмеді:

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не ходіть поодинці, особливо в сутінках або вночі;

не наближайтеся до ведмедя і не намагайтеся фотографувати його зблизька;

зберігайте спокій у разі зустрічі;

не тікайте, а повільно і обережно відступайте назад, не роблячи різких рухів;

обов’язково повідомте про ваші спостереження фахівців Заповідника.

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