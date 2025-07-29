У Чорнобилі помітили величезного хижака (фото)

У червні на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника помітили дорослого ведмедя.
Як повідомляється на сторінці заповідника у соціальній мережі Facebook, на травень-червень припадає період шлюбної активності ведмедів, тому цей самець саме міг шукати собі пару. Його присутність зафіксували місцеві фотопастки:
"Бурий ведмідь - рідкісний і вкрай обережний мешканець українського Полісся. Попри це, наші науковці вже кілька років поспіль фіксують ознаки повернення цього хижака на територію Заповідника. Спостереження тривають і ми з надією чекаємо на нові зустрічі з бурим красенем!".
Фахівці також опублікували поради, як діяти на територіях, де можуть перебувати ведмеді:
- не ходіть поодинці, особливо в сутінках або вночі;
- не наближайтеся до ведмедя і не намагайтеся фотографувати його зблизька;
- зберігайте спокій у разі зустрічі;
- не тікайте, а повільно і обережно відступайте назад, не роблячи різких рухів;
- обов’язково повідомте про ваші спостереження фахівців Заповідника.