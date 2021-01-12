Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин США почала розслідування.

У верхів'ях річки Хомосасса на сході американського штату Флорида знайшли ламантина, на спині якого хтось вирізав слово "Трамп".

Читайте такожЗапитував: "де кішки?": озброєний австралієць у камуфляжі увірвався до притулку для тваринПро це пише Citrus County Chronicle.

Повідомляється, що його спину покриває шар водоростей, тому він сильно не постраждав.

Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин США почала розслідування.

Зловмиснику загрожує до 50 тисяч доларів штрафу і до року в'язниці, оскільки ламантин знаходиться під захистом закону про зникаючі види.

Federal authorities investigating after this manatee was found w/ 'Trump' etched onto its back in Florida. This incident is classified as "harassment of a manatee” & punishable by a $50k fine and/or up-to one year in prison: https://t.co/fK6u742JMg



📹: Citrus Co Chronicle pic.twitter.com/VGZk5WtYST — John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) January 12, 2021

Довідка УНІАН. Ламантини - рід великих водних ссавців монотипного сімейства Trichechidae, загону сирен. Вони мешкають на мілководді і харчуються водною рослинністю.

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Автор: УНІАН