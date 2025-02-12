Стратегія мух - це соціальна інтеграція, яка вимагає екстремальних морфологічних, поведінкових і фізіологічних адаптацій, щоб здійснити це.

Личинки гірських мух розвинули фальшиві обличчя на своїх дупах як хитре маскування для проникнення в колонії термітів, як показало нове дослідження.

Як пише Live Science, вчені помітили підроблені обличчя, які нагадують голови термітів, на спині раніше невідомої личинки м'ясної мухи, що живе в горах Марокко. Ці обличчя є частиною екстремальної стратегії наслідування, яка обманює термітів-жнеців, змушуючи їх думати, що личинки мух є частиною їхньої колонії.

Цікаво, що терміти-солдати зазвичай вбивають порушників колонії на місці, але замасковані личинки живуть серед солдатів без будь-яких проблем і отримують повний доступ до годівниці термітника. Маскування настільки хороше, що терміти навіть, здається, доглядають за підступними личинками, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Current Biology.

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Дослідники виявили дволиких личинок випадково, коли шукали мурах у гірському хребті Антиатлас на півдні Марокко. Команда підняла камінь і виявила термітник із трьома ніколи раніше не баченими личинками мух усередині, пояснив провідний автор дослідження Роджер Віла, учений з Інституту еволюційної біології в Іспанії. Він заявив:

"Це, мабуть, надзвичайно рідкісний вид, тому що ми провели ще три експедиції в цьому районі і, незважаючи на те, що підняли сотні каміння, ми знайшли тільки ще двох мух, разом, в іншому термітнику".

Зазначається, що гнізда термітів - це захищені, багаті їжею місця проживання для будь-якого виду, який досить хитрий, щоб проникнути всередину. Стратегія мух - це соціальна інтеграція, яка вимагає екстремальних морфологічних, поведінкових і фізіологічних адаптацій, щоб здійснити це.

Дослідники зібрали замаскованих личинок мух і термітів і віднесли їх назад у лабораторію для подальшого вивчення, і виявили низку екстремальних адаптацій. Так, у них були змінені дихальні отвори, які діяли як підроблені очі термітів, і змінені органи чуття, звані папілами, які нагадували вусики термітів.

У личинок також розвинулися запахові хімікати, що відповідають унікальному запаху термітів. Віла зазначив, що команда вивчала хімічний склад личинок і виявила, що вони не відрізняються від термітів у колоніях, де вони жили.

"Вони пахнуть точно так само. Крім того, личинки і терміти в певній колонії мають невеликі відмінності у своєму хімічному профілі, які відрізняють їх від інших термітників. Цей запах є ключем до взаємодії з термітами і отримання вигоди з їхнього спільного життя. Це хімічне маскування", - зазначив учений.

Дослідники виявили, що личинки належали до роду мух Rhyncomya. Жоден інший член цієї групи не відомий таким чином, щоб наслідувати, тому команда підозрює, що личинки є новим видом. Команда не змогла виростити личинок до дорослої стадії, щоб переконатися напевно, оскільки всі вони померли в лабораторії, перш ніж змогли дозріти.

Віла зазначив, що можуть бути елементи гнізда термітів і взаємозв'язки між двома видами, які вони не змогли перенести в лабораторію.

"Їхній раціон наразі невідомий, а їхня доросла форма залишається загадкою", - додав він.

Новини про комах

Раніше дослідники розкрили унікальну стратегію полювання павука-рогатки або павука-місяця: він запускає своє "балістичне павутиння" в здобич, яка нічого не підозрює.

Павук-рогатка створює конусоподібну павутину, втягуючи її центр всередину й утримуючи цю форму за допомогою якірної нитки. Коли комаха наближається, павук випускає нитку, катапультуючи павутину вперед, щоб схопити здобич.

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