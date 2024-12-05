Павуки випускали свою павутину, навіть коли комахи були просто поблизу і фактично не торкалися павутини.

Дослідники розкрили унікальну стратегію полювання павука-рогатки або павука-місяця: він запускає своє "балістичне павутиння" в здобич, яка нічого не підозрює.

Павук-рогатка створює конусоподібну павутину, втягуючи її центр всередину і утримуючи цю форму за допомогою якірної нитки. Коли комаха наближається, павук випускає нитку, катапультуючи павутину вперед, щоб схопити здобич, пише Interesting Engineering.

Вчені виявили, що ці павуки не просто покладаються на зір, а насправді прислухаються до своєї здобичі. Результати дослідження опубліковані в журналі Journal of Experimental Biology.

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Група з Технологічного інституту Джорджії та Університету Акрона вирішила поекспериментувати з реакцією павуків. Вони помітили, що ці рогатки випускають свою павутину навіть за простого звуку клацання пальцем.

Виявляється, у них є шосте чуття на здобич: вони прислухаються до траєкторії польоту своїх жертв, щоб завдати удару в ідеальний момент.

Дослідники провели лабораторний експеримент, під час якого вони давали павукам гілочки для створення павутини. Потім вони спокушали павуків живими комарами і мухами, прикріпленими до чорного паперу і знімали їхню реакцію на ці подразники.

Павуки випускали свою павутину, навіть коли комахи були просто поблизу і фактично не торкалися павутини. Це вказувало на те, що вони реагували на слухові сигнали, а не на фізичний контакт.

Вчені також перевірили реакцію павуків, розмахуючи камертоном, який видавав звук, схожий на звук крил комахи, що летить. Павуки все одно запускали свою павутину, підтверджуючи свою здатність виявляти і реагувати на слухові сигнали.

Зазначається, що павук може точно передбачити свою траєкторію і запускати свою павутину з неймовірною точністю, виявляючи звукові коливання комахи, що летить. Дослідники вважають, що павуки можуть використовувати чутливі до звуку волоски на своїх ногах для виявлення комах, що наближаються.

Вчені досліджували і швидкість павутини, що запускається: вони підрахували, що вона може неймовірно швидко прискорюватися. Дослідники написали:

"Структури прискорюються до 50g (504 м/с2), досягаючи швидкості майже 1 м/с, щоб перехопити комара протягом 38 мс: занадто швидко для того, щоб комаха встигла втекти".

Це означає, що павутина може досягати швидкості майже 1 метр за секунду всього за 38 мілісекунд: це надто швидко для того, щоб комаха встигла зреагувати або втекти.

Павуки продемонстрували сильну перевагу запуску своєї павутини в здобич, що знаходиться перед ними: 76% запусків відбувалися в цій орієнтації і тільки 24% запусків павутини були націлені на здобич, розташовану позаду павука.

"Дует авторів підозрює, що павуки можуть порівнювати те, як вони сприймають звук, що передається через павутину до їхнього тіла, зі звуковими коливаннями, що передаються повітрям до їхніх ніг", - зазначили дослідники.

На їхню думку, ця здатність допомагає їм уникати осічок і точніше націлюватися на здобич.

Новини про вивчення павуків

Тисячі гігантських павуків, які можуть виростати до розміру долоні людини, живуть у Великій Британії завдяки програмі розведення в зоопарку Честера, писало видання The Guardian.

"Великий сплавний павук - нешкідливий павукоподібний, який відіграє життєво важливу роль у водних екосистемах, але 15 років тому опинився на межі вимирання через втрату середовища проживання. Честерський зоопарк співпрацював з RSPB (Королівське товариство охорони птахів - УНІАН), щоб виростити сотні малят павуків, тримаючи їх окремо в пробірках, щоб вони не з'їли одне одного", - пояснили у виданні.

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