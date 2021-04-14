В Індії затримали грабіжників, які навчили мавп залякувати людей і красти у них гроші.
Читайте такожУ зоопарку Вінниці за кілька днів на світ з'явилися четверо муфлоненятПро це пише TJournal з посиланням на Daily Mail.
Чоловік повідомив в поліцію, що троє невідомих оточили його і пограбували на 6 тисяч рупій.
"Потерпілий перебував у моторизованій рикші, грабіжники забралися в неї і посадили одну мавпу на переднє сидіння, а іншу — на заднє. Мавпи взяли гроші, які у адвоката були в гаманці, і злочинці втекли разом з ними", — розповіли в поліції Нью-Делі.
Двох злочинців затримали, а дресированих мавп передали в Центр порятунку диких тварин Нью-Делі. Третього підозрюваного оголосили в розшук.
Як пише Daily Mail, зловмисники часто дресирують мавп, щоб використовувати в злочинній діяльності. У 2020 році в Індії зграя мавп напала на медичного працівника і вкрала зразки крові пацієнтів з позитивним результатом на COVID-19.
Вас також можуть зацікавити новини
- В Аргентині на волю випустили більше десятка врятованих пінгвінів (фото, Відео)
- У Шотландії чайка вкрала відкушену в бійці мову
- В Індії тигр спробував "зняти" мавпу з дерева і потрапив на відео
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram