Мавпи витягли гроші з гаманця однієї з жертв.

В Індії затримали грабіжників, які навчили мавп залякувати людей і красти у них гроші.

Читайте такожУ зоопарку Вінниці за кілька днів на світ з'явилися четверо муфлоненятПро це пише TJournal з посиланням на Daily Mail.

Чоловік повідомив в поліцію, що троє невідомих оточили його і пограбували на 6 тисяч рупій.

"Потерпілий перебував у моторизованій рикші, грабіжники забралися в неї і посадили одну мавпу на переднє сидіння, а іншу — на заднє. Мавпи взяли гроші, які у адвоката були в гаманці, і злочинці втекли разом з ними", — розповіли в поліції Нью-Делі.

Двох злочинців затримали, а дресированих мавп передали в Центр порятунку диких тварин Нью-Делі. Третього підозрюваного оголосили в розшук.

Як пише Daily Mail, зловмисники часто дресирують мавп, щоб використовувати в злочинній діяльності. У 2020 році в Індії зграя мавп напала на медичного працівника і вкрала зразки крові пацієнтів з позитивним результатом на COVID-19.

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Автор: Людмила Жерновська