Крокодильчики народилися завдяки штучному заплідненню / скріншот
У зоопарку Ліми, столиці Перу, народилися два американських крокодили, зачаті завдяки штучному заплідненню.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Дитинчатам уже по 3,5 місяці, їх вирішили показати публіці. Зараз малюки досягають 26 см завдовжки, проте можуть вирости до 5 м.
Крокодильчики народилися завдяки штучному заплідненню. Їх мати відклала 24 яйця, але зрештою вилупилися лише двоє.
За словами зоологів, це все одно успіх, адже американські крокодили в Перу під загрозою вимирання.
У Перу показали двох крокодильчиків, які народилися завдяки штучному заплідненню
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