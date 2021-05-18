Мати-крокодилиха відклала 24 яйця, але зрештою вилупилися лише двоє малюків.

У зоопарку Ліми, столиці Перу, народилися два американських крокодили, зачаті завдяки штучному заплідненню.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Дитинчатам уже по 3,5 місяці, їх вирішили показати публіці. Зараз малюки досягають 26 см завдовжки, проте можуть вирости до 5 м.

Крокодильчики народилися завдяки штучному заплідненню. Їх мати відклала 24 яйця, але зрештою вилупилися лише двоє.

За словами зоологів, це все одно успіх, адже американські крокодили в Перу під загрозою вимирання.

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Автор: Катерина Комолова