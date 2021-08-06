У водах Північної Кароліни американцям вдалося спіймати рибу з рідкісного виду окунеподібних ("Овеча голова"), що має характерні моторошні, схожі на людські, зуби.
Фото тварини поширили на сторінці Jennette's Pier у Facebook.
Рибу спіймали у місті, яке дуже полюбляють рибалки – в Нагс-Хеді в Північній Кароліні.
Чоловіки, які захопили диво-рибу, були шоковані її ротом. Вже згодом вони дізналися, що спіймали. Однак американці такому улову тільки зраділи, оскільки риба дуже смачна.
Допис викликав жваве обговорення в мережі. Люди цікавилися походженням зубів, а дехто відкрито заздрив: "У цієї риби зуби кращі, ніж у мене", – написав один з користувачів.
"Овеча голова" зустрічається у помірно-солоних й прісних водах – від західного узбережжя Атлантики та Бразилії до Нової Шотландії у Канаді. Любить заливи й лимани.
Риба харчується устрицями, мідіями й іншими двостулковими молюсками, крабами, омарами. Дорослі особини полюбляють місця біля скель, де такої їжі найбільше.
"Овеча голова" має гострі спинні колючки й жорсткий рот з кількома рядами зубів.
Зуби у них починають прорізатися ще за малого віку, а після досягнення розміру у 15 мм "Овеча голова" має усі різці, при 50 мм починають розвиватися кутні зуби.
Тільки маючи всі зуби, риби поїдають твердих молюсків.
У дорослих кутні зуби для подрібнення ракушок ростуть по три ряди на верхній щелепі та по два ряди на нижній.
Така риба сягає в дорослому віці переважно 76 см у довжину і може важити до 9,6 кг за довжини у 91 см.