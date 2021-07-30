Поверхня водойми всіяна мертвою рибою.

В Одеській області на Хаджибейському лимані спостерігається масовий мор риби.

Про це в Facebook повідомив керівник громадської організації "Зелений лист" Владислав Балинський.

За його словами, мор спостерігається з учорашнього дня на ділянці узбережжя Хаджибейського лиману навпроти селища Наті.

"Сотні молодих особин товстолобика, білого амура, коропа і пеленгаса плавають догори черевом. Найбільш ймовірна причина – цвітіння ціанобактерій (синьо-зелені водорості – УНІАН) внаслідок надмірної евтрофікації (насичення біогенними елементами – УНІАН) водойми", - написав Балинський.

Він стверджує, що основним джерелом евтрофікації лиману є стоки станції біологічного очищення "Північна", яка перебуває на балансі підприємства "Інфоксводоканал", що забезпечує в Одесі водопостачання та водовідведення.

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Автор: Лариса Козова