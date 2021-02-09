До звіринця пускають обмежену кількість людей і лише в респіраторах.

Найстаріший у світі віденський зоопарк відкрився для відвідувачів після півторамісячного карантину.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

До звіринця пускають обмежену кількість людей і лише в респіраторах, а щоб уникнути скупчень, просять реєструватися онлайн.

Попри обмеження, до найпопулярніших вольєрів із пандами одразу ж вишикували черги, також чимало відвідувачів зібралося й біля басейну з пінгвінами.

Віденський зоопарк: історія звіринця

Віденському зоопарку майже 270 років. Він розташований у палацовому комплексі Шенбрунн. Він був заснований в 1752 році, коли імператор Священної Римської Імперії Франц I наказав побудувати біля літнього палацу у Відні королівський звіринець. Хоча зоопарк був майже повністю зруйнований в ході двох світових воєн, все ж таки вдалося частково зберегти витончену архітектуру 17 століття. Після масштабної реставрації в 1990-х роках він дав притулок понад 500 видам тварин.

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Автор: Олег Давигора