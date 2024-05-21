Птахи відхиляються від міграційних шляхів на відстань до 250 кілометрів, що може вплинути на розмноження.

Орли, міграційні маршрути яких проходять через Україну, змінили маршрути польоту, щоб уникнути територій, які постраждали від війни. Про це свідчать результати нового дослідження, опубліковані виданням Current Biology.

Так, дані GPS показали, що великий подорлик не тільки робив великі обліти після початку вторгнення, але й "скорочував зупинки на піт-стопах для відпочинку та дозаправки або взагалі уникав їх". При цьому птахам знадобилося більше часу та енергії, щоб дістатися до місць розмноження.

"Це схоже на те, якби ви бігли марафон, але у вас не було пауз на пиття води. І в кінці хтось просить вас пробігти ще сім-вісім миль", — сказав Чарлі Рассел з Університету Східної Англії, співавтор дослідження. Відео дня

Дослідники попередили, що ця ситуація може затримати розмноження, оскільки орлам може знадобитися більше часу для відновлення, і вплине на шанси виживання молодняку.

Вчені проаналізували маршрути міграції 19 великих підорликів, які летіли через Україну до місць розмноження на півдні Білорусі в березні та квітні 2022 року – лише через кілька тижнів після початку російського вторгнення в Україну. У той час як самки подорожують із місць зимівлі в Греції, самці подорожують із місць у Східній Африці. Дослідники порівняли ці шляхи з 65 міграціями, зафіксованими у 20 птахів у 2018-21 роках.

Отримані дані свідчать про те, що після вторгнення орли в середньому пройшли додаткові 85 км. Подорож тривала в середньому на 55 годин довше після початку повномасштабної війни, при цьому самці мали нижчу швидкість польоту, ніж раніше.

І хоча 90% орлів зупинялися в Україні до конфлікту, лише 32% зробили це після вторгнення, а деякі місця взагалі уникали. ... Найбільші відхилення від прямого шляху спостерігалися там, де військова активність була більшою", - стверджують дослідники.

"Це не те, що птахи щоранку перевіряють новини, щоб зрозуміти, куди їм летіти під час міграції, а куди - ні. Важливо розуміти навантаження на ці популяції, щоб у постконфліктному сценарії ми могли допомогти не просто підтримати більшу популяцію орлів, а й допомогти відновитися їм і екосистемі в цілому", - додав Рассел.

Наслідки війни в Україні для флори і фауни

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За її словами, тварин не обов’язково знищувати. Якщо зруйнуються огорожі, вони повибігають і загинуть на мінних полях, внаслідок полювань або від спраги, адже навколо не буде відкритих джерел води.

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