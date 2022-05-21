Станом на 19 травня 12 областей України вже закінчили сівбу ярої пшениці.

Україна станом на середину травня засіяла ярими культурами понад 10 млн гектарів, що є достатньо успішним показником.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Станом на середину травня можна говорити про достатньо успішне проведення посівної кампанії. У березні ми називали це одним із головних викликів, і лише в межах програми державних гарантій на портфельній основі наші аграрії отримали 15,4 млрд грн. Загальний об’єм виданих їм коштів за всіма програмами склав 27 млрд грн", - сказав він.

За його словами, ці кошти пішли на допомогу для більш ніж 10 тисяч сільгоспвиробників.

"Завдяки цим та іншим заходам держави та героїчній і самовідданій роботі наших аграріїв уже вдалося засіяти понад 10 млн гектарів ярими культурами", — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагрополітики, станом на 19 травня 12 областей України вже закінчили сівбу ярої пшениці. В цілому сівба ярих зернових та зернобобових завершена на 75% від показників минулого року.

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