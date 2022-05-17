В Мінагрополітики зазначили, що сівба відбувається на всій контрольованій території, де немає бойових дій.

В Україні ранні ярі культури вже посіяно, продовжується посів кукурудзи, соняшнику і гречки.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі одного з телеканалів.

"Екватор щодо виконання весняної посівної цього року пройдено. Фактично посіяно вже понад 10 млн га, це близько 75 % від посівних площ, які планувалось засіяти. Ранні ярі культури висіяні всі, продовжується посів кукурудзи, соняшнику і гречки", - розповів він.

За словами чиновника, сівба відбувається на всій контрольованій території України, де немає бойових дій.

"Маємо на сьогодні досить сприятливі погодні умови. В разі відсутності інших форс-мажорних факторів є потенціал до збору достойного врожаю цього року, який розпочнеться вже наприкінці червня - на початку липня", - зазначив Висоцький.

Як повідомляв УНІАН, за даними Української зернової асоціації, планові площі під ярі зернові та олійні в цьому році орієнтовно складуть 11,45 млн га, що на 3,5-4 млн га менше, ніж минулого року, через розв’язану Росією війну, окупацію територій та замінування.

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