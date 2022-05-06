12 областей завершили сівбу ярих культур ранньої групи.

В Україні вже засіяли майже 80% прогнозованих площ під ярі культури ранньої групи.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Як би важко не доводилось нашим аграріям, але в Україні триває посівна. Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області повністю завершили сівбу ярих культур ранньої групи. У загальному результаті майже 80% прогнозованих під ярі культури ранньої групи площ вже засіяно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 5 травня прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 14 138,8 тис. га, що на 2 777,5 тис. га менше від показника минулого року (16 916,3 тис. га).

За даними Мінагрополітики, всіма категоріями господарств посіяно (посаджено): соняшника 2399 тис. га; кукурудзи 1977 тис. га; ярого ячменю 854 тис. га; картоплі 851 тис. га; сої 336 тис. га; ярої пшениці 186 тис. га; цукрових буряків 175 тис. га; вівса 154 тис. га; гороху 120 тис. га; ярого ріпаку 26 тис. га; проса 18 тис. га; гречки 5 тис. га.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагрополітики, посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,7 млн га - озимої пшениці та тритикале посіяно 6,5 млн га; ячменю - 1 млн га; жита - 159 тис. га.

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