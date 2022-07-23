Генсек ООН не називає Росію відповідальною за удар і порушення домовленостей.

Через кілька годин після атаки росіян по Одеському морському порту, де чекало на відправлення зерно, в ООН відреагували на злочин росіян.

Як йдеться в заяві заступника прес-секретаря генсека ООН Фархана Хака, Антоніу Гутерріш "беззастережно засуджує удари, завдані сьогодні по українському порту Одеса".

При цьому генсек ООН не називає Росію відповідальною за удар і порушення домовленостей.

"Вчора всі сторони взяли на себе чіткі зобов'язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна і супутніх товарів на світові ринки. Ці продукти вкрай необхідні для подолання глобальної продовольчої кризи і полегшення страждань мільйонів нужденних людей по всьому світу. Повне виконання Російською Федерацією, Україною і Туреччиною є обов'язковим", - наголошується в заяві.

Плювок Путіна: що відомо про зухвалий обстріл порту в Одесі

Як повідомляв УНІАН, вранці суботи, 23 липня, росіяни атакували Одесу чотирма ракетами. Є потрапляння в Одеський морський торговельний порт.

Коли російські ракети атакували Одеський морський порт, там чекало на відправлення зерно. Представник командування Повітряних Сил Юрій Гнат в ефірі телемарафону підтвердив, що росіяни потрапили саме туди, де воно знаходилося.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетний обстріл порту Одеси - це плювок президента Російської Федерації Володимира Путіна в обличчя президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу.

Там закликали ООН і Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

Про розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - 22 липня в Стамбулі було підписано угоду. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

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