Неофіційний коментар "неназваного джерела" для The New York Times щодо обстрілу Одеського морпорту Росією не відбиває позицію ООН.
Про це МЗС України запевнили в ООН, повідомляє речник відомства Олег Ніколенко у Facebook.
"Сьогодні ми отримали запевнення, що неофіційний коментар "неназваного джерела" для The New York Times не відображає позицію ООН. Лише заява генсекретаря Гутерреша відображає позицію організації", - зазначив речник.
Він акцентував, що як сталася така провокація залишається відкритим питанням.
"От і біда з цими неназваними джерелами: запустили провокативний наратив, а відповідальності жодної. Це було зроблено зумисно або незумисно - питання відкрите", - додав речник.
Як писав УНІАН, 23 липня видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв, Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які напряму не залучені в експорті зерна.
Речник МЗС наголосив, що "м’яко кажучи, така позиція здивувала".
"По-перше, вона дисонує із заявою генерального секретаря Антоніу Гутерреша, який беззастережно засудив обстріл Одеського порту. По-друге, одностайною була і міжнародна спільнота, яка чітко вказала на порушення Росією своїх зобов‘язань в рамках забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зернових", - наголосив Ніколенко.
Він зазначив, що МЗС одразу звернулося до керівництва ООН за роз’ясненнями.
Угода про розблокування українських портів і обстріл Одеського порту: що варто знати
22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.
Згідно з угодою терміном дії 120 днів з можливістю продовження, контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Судна мають пересуватися схваленим сторонами маршрутом без військового супроводу, утім передбачено огляд суден, які йдуть в Україну, на предмет наявності озброєння.
Вже наступного дня після підписання угоди російські війська атакували Одесу чотирма ракетами. Внаслідко обстрілу є поранені, пошкоджено інфраструктуру Одеського морського торговельного порту. Коли російські ракети атакували порт, там чекало на відправлення зерно, утім сховище із зерном не постраждало.
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетний обстріл порту Одеси - це плювок президента Російської Федерації Володимира Путіна в обличчя президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу. Там закликали ООН і Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.
Через кілька годин після атаки РФ на Одеський морський порт, де чекало на відправлення зерно, в ООН відреагували на злочин росіян. Генсек ООН Антоніу Гутерреш "беззастережно засудив удари, завдані по українському порту Одеса". Але він вкотре не назвав Росію відповідальною за ракетний удар і порушення домовленостей.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар незабаром після обстрілу заявив, що було проведено перемовини з російською стороною і росіяни запевнили, що "не мають жодного стосунку до цього нападу".
Того ж дня пропагандист РФ Євген Попов цинічно зізнався, що окупанти вдарили по порту Одеси. Вже в неділю удар підтвердили в МЗС Росії, речниця відомства Марія Захарова заявила, що метою "високоточної" атаки було не зерно, а катер, а російське Міноборони взялося вихвалятися кадрами атаки по інфраструктурі порта.
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