Вона нібито не відбиває позицію ООН щодо зухвалої атаки росіян.

Неофіційний коментар "неназваного джерела" для The New York Times щодо обстрілу Одеського морпорту Росією не відбиває позицію ООН.

Про це МЗС України запевнили в ООН, повідомляє речник відомства Олег Ніколенко у Facebook.

"Сьогодні ми отримали запевнення, що неофіційний коментар "неназваного джерела" для The New York Times не відображає позицію ООН. Лише заява генсекретаря Гутерреша відображає позицію організації", - зазначив речник.

Він акцентував, що як сталася така провокація залишається відкритим питанням.

"От і біда з цими неназваними джерелами: запустили провокативний наратив, а відповідальності жодної. Це було зроблено зумисно або незумисно - питання відкрите", - додав речник.

Як писав УНІАН, 23 липня видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв, Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які напряму не залучені в експорті зерна.

Речник МЗС наголосив, що "м’яко кажучи, така позиція здивувала".

"По-перше, вона дисонує із заявою генерального секретаря Антоніу Гутерреша, який беззастережно засудив обстріл Одеського порту. По-друге, одностайною була і міжнародна спільнота, яка чітко вказала на порушення Росією своїх зобов‘язань в рамках забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зернових", - наголосив Ніколенко.

Він зазначив, що МЗС одразу звернулося до керівництва ООН за роз’ясненнями.

Угода про розблокування українських портів і обстріл Одеського порту: що варто знати

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Згідно з угодою терміном дії 120 днів з можливістю продовження, контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Судна мають пересуватися схваленим сторонами маршрутом без військового супроводу, утім передбачено огляд суден, які йдуть в Україну, на предмет наявності озброєння.

Вже наступного дня після підписання угоди російські війська атакували Одесу чотирма ракетами. Внаслідко обстрілу є поранені, пошкоджено інфраструктуру Одеського морського торговельного порту. Коли російські ракети атакували порт, там чекало на відправлення зерно, утім сховище із зерном не постраждало.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетний обстріл порту Одеси - це плювок президента Російської Федерації Володимира Путіна в обличчя президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу. Там закликали ООН і Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

Через кілька годин після атаки РФ на Одеський морський порт, де чекало на відправлення зерно, в ООН відреагували на злочин росіян. Генсек ООН Антоніу Гутерреш "беззастережно засудив удари, завдані по українському порту Одеса". Але він вкотре не назвав Росію відповідальною за ракетний удар і порушення домовленостей.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар незабаром після обстрілу заявив, що було проведено перемовини з російською стороною і росіяни запевнили, що "не мають жодного стосунку до цього нападу".

Того ж дня пропагандист РФ Євген Попов цинічно зізнався, що окупанти вдарили по порту Одеси. Вже в неділю удар підтвердили в МЗС Росії, речниця відомства Марія Захарова заявила, що метою "високоточної" атаки було не зерно, а катер, а російське Міноборони взялося вихвалятися кадрами атаки по інфраструктурі порта.

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