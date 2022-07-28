За словами міністра МЗС Туреччини, необхідно зосередитися на досягненні припинення вогню між Росією та Україною.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає, що зернова угода збільшить шанси на дипломатичне вирішення війни Росії проти України.

Про це пише видання CNBC.

"Успішне виконання угоди може зміцнити довіру між двома сторонами, збільшивши шанси на дипломатичне вирішення війни, яка вирує з моменту вторгнення Росії до сусіда наприкінці лютого", - заявив міністр.

За його словами, необхідно зосередитися на досягненні припинення вогню між Росією та Україною після угоди про експорт зерна, укладеної минулого тижня.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр". Але президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочне експорт зерна, незважаючи на російський ракетний удар по порту Одеси.

22 липня у Стамбулі було підписано угоди щодо розблокування трьох українських портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" – для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною. Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.

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