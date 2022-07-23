Російські війська випустили по Одесі чотири ракети типу "Калібр".

Сховище із зерном в Одеському морському торговому порту не постраждало під час удару російськими ракетами вранці 23 липня.

Про це повідомила начальниця координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк у коментарі журналістам.

"Очевидно, що метою ворога було потрапляння саме в Одеський морський торговельний порт. Чотири ракети типу "Калібр" були спрямовані саме в цьому напрямку. Дві з них були збиті силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури самого порту... Було попадання у насосну станцію", – зазначила вона.

За словами Гуменюк, попередньо, постраждалих немає, як і значних руйнувань у портовій інфраструктурі. При попаданні ракет виникла незначна пожежа, яку незабаром загасили рятувальники, додала Гуменюк.

Удар по Одеському порту: що відомо

Вранці 23 липня російські війська атакували Одесу чотирма ракетами. Повідомлялося про попадання в Одеський морський торговельний порт, на території якого зберігалося зерно для відправки.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" – для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

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