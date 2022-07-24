Країна-агресор нібито не зобов’язувалася утриматись від ударів по тих частинах українських портів, які напряму не задіюються для експорту зерна.

Росія ракетним ударом по порту Одеси "можливо, технічно не порушила" підписані у Стамбулі домовленості щодо розблокування морського експорту зерна з України.

Про це заявив один з вищих посадовців Організації об’єднаних націй на умовах анонімності, пише The New York Times.

За словами посадовця, Росія можливо технічно і не порушила домовленості, завдавши ракетного удару по порту Одеси, оскільки не зобов’язувалася утриматись від ударів по тих частинах українських портів, які напряму не задіюються для експорту зерна. На його переконання, якщо десь поблизу була військова ціль, Росія, можливо, скористалась цією лазівкою у документі.

Удар по Одеському порту: що відомо

Вранці 23 липня російські війська атакували Одесу чотирма ракетами. Повідомлялося про влучання в Одеський морський торговельний порт.

Коли російські ракети атакували Одеський морський порт, там чекало на відправлення зерно. Представник командування Повітряних Сил Юрій Гнат в ефірі телемарафону підтвердив, що росіяни потрапили саме туди, де воно знаходилося.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетний обстріл порту Одеси - це плювок президента Російської Федерації Володимира Путіна в обличчя президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу.

Там закликали ООН і Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

Через кілька годин після атаки РФ на Одеський морський порт, де чекало на відправлення зерно, в ООН відреагували на злочин росіян. Генсек ООН Антоніу Гутерреш "беззастережно засудив удари, завдані по українському порту Одеса". Але він вкотре не назвав Росію відповідальною за ракетний удар і порушення домовленостей.

Домовленість про експорт зерна з України: деталі

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

Термін дії угоди становить 120 днів з можливістю продовження. Українські та російські військові схвалили маршрути вивезення. Військового супроводу вантажів не передбачено. Судна, які йдуть в Україну будуть оглядати на предмет наявності озброєння, задіяно й представників РФ.

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