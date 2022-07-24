Він запевняє, що "зруйновано військову інфраструктуру", але жодних доказів не наводить.

Топ-пропагандист Кремля Євген Попов визнав, що саме Росія вдарила ракетами по порту Одеси. Ба більше, він пригрозив повторних ударом.

Про це кремлівський рупор заявив у програмі BBC Newshour.

За його версією, Росія нібито знищила ракетні системи, які перебували у порту.

"Ми атакували військову інфраструктуру в одеському порту. І вам добре знайомі назви ракет. Це ракети "Гарпун". Вони базувалися в Одесі і ми їх знищили", – сказав російський пропагандист.

Попов додав, що жертв та постраждалих немає, хоча влада Одеси повідомляла про поранених. Росіянин наполягає, що цією атакою окупанти нібито не порушили угоду про експорт українського зерна, підписану днем раніше в Стамбулі.

"Ми не порушили Стамбульську угоду. Ми просто зруйнували військову інфраструктуру України – і зробимо це знову", – заявив Попов.

До слова, кілька годин тому міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що представники РФ запевнили його, що "не мають жодного відношення" до ракетних ударів по порту Одеси.

Удар по Одеському порту: що відомо

Вранці 23 липня російські війська атакували Одесу чотирма ракетами. Повідомлялося про влучання в Одеський морський торговельний порт.

Коли російські ракети атакували Одеський морський порт, там чекало на відправлення зерно. Представник командування Повітряних Сил Юрій Гнат в ефірі телемарафону підтвердив, що росіяни потрапили саме туди, де воно знаходилося.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетний обстріл порту Одеси - це плювок президента Російської Федерації Володимира Путіна в обличчя президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу.

Там закликали ООН і Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.

Через кілька годин після атаки РФ на Одеський морський порт, де чекало на відправлення зерно, в ООН відреагували на злочин росіян. Генсек ООН Антоніу Гутерреш "беззастережно засудив удари, завдані по українському порту Одеса". Але він вкотре не назвав Росію відповідальною за ракетний удар і порушення домовленостей.

Домовленість про експорт зерна з України: деталі

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

Термін дії угоди становить 120 днів з можливістю продовження. Українські та російські військові схвалили маршрути вивезення. Військового супроводу вантажів не передбачено. Судна, які йдуть в Україну будуть оглядати на предмет наявності озброєння, задіяно й представників РФ.

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