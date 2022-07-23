Голова ОВА Максим Марченко зазначив, що ракетний удар по Одесі – це послання ООН та усьому світу, що Росія не збирається домовлятися чи зупинятися.

Внаслідок ракетного удару по Одеському морському порту є поранені.

Про це у зверненні до громадян заявив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Він зазначив, що наступного дня після підписання угоди про експорт зерна РФ атакувала Одеський порт.

"На жаль, є поранені. Пошкоджено інфраструктуру порту. Після цього удару весь світ повинен побачити, що таке Росія. Це країна-терорист, з якої неможливо домовлятися ні про що. А всі угоди з ними не стоять навіть паперу, на якому вони написані. Ракетний удар по Одесі – це не просто удар, а послання Організації об'єднаних націй та усьому світу, що Росія не збирається домовлятися чи зупинятися", - сказав Марченко.

Він підкреслив, що Україна повинна задіяти всі можливі інструменти тиску для того, щоб зупинити владу РФ.

"Зупинити цього нелюдя, який уже давно втратив відчуття реальності. Наше головне завдання - здолати його сьогодні, щоб нашим дітям не довелося боротися за власне існування в майбутньому", - акцентував Марченко.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі підписано угоди щодо розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.

Сьогодні, 23 липня, російські війська завдали удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр". Раніше повідомлялося, що постраждалих внаслідок удару немає.

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