У квітні випуск сирів в Україні може навіть дещо зрости, вважають експерти.

В Україні у березні виробництво сиру скоротилось на 20-25%.

Про це повідомили експерти аналітичної платформи "Інфагро".

"Випуск сиру звичайно скоротився, хоча і не так суттєво, як свіжих молокопродуктів. На окупованих і прифронтових територіях великих виробників сиру мало і не всі вони навіть в таких умовах повністю припинили роботу, працюючи на локальні ринки. Слід зазначити, що в лютому в країні ще було зварено близько 4,8 тис. т сичужного сиру, понад 2 тис. т напівтвердих сирних продуктів та 3 тис. тонн плавлених сирів і сирних продуктів. За оцінками "Інфагро", у березні виробництво знизилося на 20-25%", - йдеться в повідомленні.

Експерти зазначили, що найгострішою залишається проблема логістики, хоча в порівнянні з виробниками свіжих молокопродуктів сиророби мають кращу позицію. В цілому логістика зараз працює значно краще, ніж на початку березня. Повертаються до роботи водії, навіть деякі ТРЦ відновлюють роботу.

"Скоріш за все, у квітні випуск сирів вже знижуватися не буде, можливо навіть дещо зрости. За відсутності імпорту ринок зможе спожити запропоновану українськими сироварами продукцію. Стимулом до виробництва сиру є також державні закупівлі", - прогнозують аналітики.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися в Україну.

Спершу супротивник обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Херсон, Суми, Миколаїв та Маріуполь.

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко прогнозував, що втрати української економіки у 2022 році можуть сягнути 30-35 відсотків, що стане величезним ударом.

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