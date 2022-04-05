Росія веде проти України масштабну економічну війну.

Втрати українського валового внутрішнього продукту цьогоріч можуть сягнути 30-35 відсотків, що стане величезним ударом для нашої економіки.

Про це повідомив на брифінгу виконавчий директор Українського інституту майбутнього, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

За його словами, Росія веде проти нас масштабну економічну війну, яка має одразу кілька складових. Йдеться, передусім, про блокаду Чорного моря, наслідком якої стане зупинка українського експорту.

Денисенко зазначив, що наступною частиною російського плану є спроба зірвати посівну.

"Ми повинні розуміти що станом на зараз, за ідеальним сценарієм Україна не зможе посіяти близько 30-35 відсотків посівних територій. В гіршому сценарії не засіють половину", - прогнозує експерт.

Він додав, що Україна є одним із ключових гравців на зерновому ринку, якщо говорити про кукурудзу, соняшник та пшеницю. Метою ж Росії є зростання вартості зерна у світі та нестача продукції.

"Дефіцит на ринку може становити близько 25-30 млн тонн зерна. Адже росіяни починають грати в історію про те, що не можна продавати їхнє зерно так званим недружнім країнам. Таким чином, намагаються спричинити цінову паніку на світових ринках", - додав Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом Європейського банку реконструкції та розвитку, економіка України скоротиться на п'яту частину цього року. Потім економіка відновиться у 2023 році, якщо все піде за сценарієм із припиненням вогню через пару місяців.

У Мінекономіки України 2 квітня повідомили, що валовий внутрішній продукт України у першому кварталі 2022 року через розпочату Росію війну впав на 16% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Загальнорічне падіння може досягти 40%.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва 22 березня спрогнозувала, що спад ВВП України через розпочату Росію війни може становити третину від довоєнного.

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