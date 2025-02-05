За підсумками 2024 року лідерами на ринку міських автомобілів стали Wuling Hongguang Mini EV та Wuling Bingo.

У світовому рейтингу найбільш продаваних міських автомобілів 2024 року домінують моделі від китайського бренду Wuling. Про це повідомляє Focus2Move.

Найпопулярнішим в цьому сегменті став Wuling Hongguang Mini EV, тоді як на другому місці опинився Wuling Bingo. Кількість проданих автомобілів склала 261 тис та 230 тис, відповідно. Третю позиції посів Maruti Wagon R, а замикає десятку Hyundai Grand i10.

Зазначимо, що Wuling Motor Holdings є дочірньою компанією китайської Guangxi Automobile Group. Wuling виробляє двигуни, міні-електромобілі, тягачі, вантажівки, автобуси та автозапчастини.

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ТОП-10 найпопулярніших міських автомобілів 2024 року:

• Wuling Hongguang Mini EV – 261 141 (+9.8%);

• Wuling Bingo – 230 301 (+37.3%);

• Maruti Wagon R – 190 855 (-5.2%);

• Suzuki Spacia – 165 694 (+35.5%);

• Changan Lumin – 145 168 (+6.1%);

• Geely Panda Mini – 131 599 (+20.0%);

• Perdue Myvi – 125 545 (+2.0%);

• Fiat Panda – 122 656 (-4.1%);

• Suzuki Alto – 112 835 (+23.1%);

• Hyundai Grand i10 – 111 962 (-9.2%).

Китайські автомобілі – що цікавого

Нагадаємо, раніше був представлений рейтинг найпопулярніших в світі преміальних авто. Як виявилось, продажі китайського Wuling Starlight зросли у 2024 році на 582%! Завдяки цьому автомобіль забезпечив собі місце в десятці лідерів.

А ще раніше УНІАН повідомив, що за підсумками конкурсу China Auto Awards найкращою машиною 2024-го у Китаї став автомобіль Exlantix ET. Це новий гібридний кросовер, який у самій КНР продають під назвою Sterra ET.

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