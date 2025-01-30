В Європі багато хто взагалі не чув про існування цього кросовера.

За підсумками конкурсу China Auto Awards найкращою машиною 2024-го у Китаї стала модель Exlantix ET. Про це повідомляє видання CarNewsChina.

Exlantix ET є новим гібридним кросовером, який у самому Китаї продають під назвою Sterra ET. Він входить до модельного ряду бренду Exeed, який є суббрендом доволі відомого китайського державного автовиробника Chery Automobile.

Кросовер отримав силову установку на 485 к.с., яка включає два електродвигуни, 1,5-літровий ДВЗ (в ролі генератора), а також батарею на 41 кВт-год. Заявлений запас ходу гібридного автомобіля – 1,5 тис км, а виключно на електриці він становить 240 км.

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Ціна новинки на китайському ринку коливається від 26,5 до 47 тис доларів.

Крім того, китайці назвали авто року в інших категоріях. Так, найкращими седанами стали Toyota Camry та Volkswagen Passat Pro, у той час як найкращими автомобілями типу SUV було обрано Hyundai Santa-Fe та Wey 07.

Якщо казати про позашляховики, то тут переможцем став автомобіль Toyota Land Cruiser Prado. Серед мінівенів перемогу здобув Roewe iMax 8 DMH.

Світовий ринок – найпопулярніші авто

Раніше УНІАН назвав найпопулярніші автомобільні бренди 2024 року. Новий рейтинг підтвердив світове лідерство японської Toyota. Друге місце посів німецький Volkswagen, тоді як на третьому опинився китайський BYD.

Якщо казати про найбільш популярні моделі авто, то тут також лідером стала Toyota, а саме – автомобіль Toyota Corolla, який давно став світовою класикою. Також до трійки лідерів потрапили Tesla Model Y і Toyota RAV4. Замкнула десятку модель Kia Sportage.

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