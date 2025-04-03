У першій десятці представлені лише машини європейських брендів.

Рейтинг найбільш продаваних автомобілів в Європі у 2025 році очолила Dacia Sandero, тоді як супер-популярний в Україні Renault (Dacia) Duster опинився на четвертій позиції. Про це повідомляє портал Focus2Move.

Враховуючи дані до лютого 2025 року було продано 45 524 автомобілі Dacia Sandero. Нагадаємо, третє покоління Sandero було представлено у вересні 2020 року. Автомобіль побудували на платформі CMF-B LS.

Ще одна модель Dacia – компактний кросовер-позашляховик Dacia Duster – опинилася на четвертій позиції. Зазначимо, що саме останній (в Україні відомий як Renault Duster) став найпопулярнішим новим авто на українському ринку у минулому році.

Відео дня

Щодо інших європейських бестселерів, то прекрасні показники демонструють також Renault Clio (друге місце) та Volkswagen Golf (третя позиція). Замикає десятку Peugeot 208.

ТОП-10 найпопулярніших авто в Європі;

Dacia Sandero – 45 524 одиниці;

Renault Clio – 43 798;

Volkswagen Golf – 41 206;

Dacia Duster – 39 610;

Volkswagen T-Roc – 39 301;

Citroen C3 – 36 125;

Volkswagen Tiguan – 35 230;

Opel Corsa – 32 992;

Skoda Octavia – 30 901;

Peugeot 208 – 30 615.

Світовий авторинок – останні новини

Світовий рейтинг найбільш продаваних авто у цьому році очолив Ford F-Series, якому вдалося випередити моделі від Toyota.

Загалом станом на лютий 2025 року було продано понад 198 тисяч автомобілів Ford F-Series, тоді як показники Toyota RAV4 (друге місце) склали лише трохи більше ніж 189 тисяч авто. Замикає десятку лідерів Toyota Yaris.

Крім того, у виданні Top Speed розповіли про улюблений автомобіль співзасновника Microsoft Білла Гейтса. Вибір мільярдера виявився досить несподіваним.

Вас також можуть зацікавити новини: