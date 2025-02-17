Стало відомо, де у світі найдешевший та найдорожчий бензин (інфографіка)

Найдешевше бензин коштує в Ірані, Лівії, Венесуелі, Анголі та Єгипті.

Аналітики виявили країни з найвищими та найнижчими цінами на бензин. В основу поклали дані аналітичного ресурсу Global Petrol Prices за третє лютого.

Нова інфографіка від Visual Capitalist демонструє, що найдешевший бензин в Ірані. Тут ціна становила 0,11 долара за галон (приблизно 0,03 долара за літр). Низька ціна бензину в Ісламській Республіці пояснюється розвиненою нафтовою і нафтопереробною промисловістю.

Найдорожче бензин коштує у Гонконгу: мешканці спеціального адміністративного району купували паливо за ціною 12,90 долара за галон (3,41 долара за літр). Річ у тім, що Гонконг не має свого власного видобутку викопного палива. Окрім того, він традиційно входить до списку найдорожчих міст в світі.

Відео дня

Висока ціна на бензин в Норвегії зумовлена високими податками (при цьому нафтогазовий комплекс традиційно виступає фундаментом норвезької економіки).

Росія розташувалася на 11 місці серед країн, де бензин коштує найдешевше: в середньому росіяни сплачували 2,28 долара за галон (0,6 долара за літр). Значно дорожче паливо коштує в Китаї – там ціна складала 4,40 долара за галон.

Ціни на бензин в Україні – прогнози

В Нацбанку заявили, що темпи зростання цін на пальне в Україні можуть пришвидшитись у поточному році до понад 13%. Уповільнити зростання може зниження світових цін на нафту.

За словами генерального директора мережі АЗС Леоніда Косянчука, ціни на бензин до кінця року будуть залежати від політичної ситуації в Сполучених Штатах, зокрема, від реформ президента Трампа.

Окрім того, багато що буде залежати від ситуації на Близькому Сході та від ситуація в самій Україні, зокрема, від курсу гривні.

Вас також можуть зацікавити новини: