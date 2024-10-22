Петро Пантелеєв заявив, що потрібно економно використовувати запаси газу.

Опалення в будинках жителів столиці з'явиться залежно від погодних умов. Тепло можуть почати подавати найближчими тижнями.

"Ми бачимо за тенденціями, що кінець жовтня або початок листопада - це час, коли температура знизиться, і тоді буде ухвалено рішення про початок опалювального сезону", - заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв на брифінгу.

За його словами, запасів газу має вистачити на зиму, особливо на січень і лютий, тому використовувати "блакитне паливо" потрібно максимально ефективно.

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"Ми не можемо собі дозволити витрачати газ, коли температура на вулиці дозволяє не опалювати. Цінні енергоресурси, зокрема газ, мають використовуватися економно, щоб у найхолодніші місяці ми могли забезпечити достатню подачу тепла", - пояснив чиновник.

Опалювальний сезон у Києві 2024 - останні новини

Мер української столиці Віталій Кличко заявив, що з 14 жовтня опалювальний сезон розпочнеться для лікарень, шкіл, дитячих садочків та інших закладів соціальної сфери Києва.

За його словами, тепло під'єднують за індивідуальними заявками керівників установ соцсфери, враховуючи їхню функціональну специфіку.

При цьому він зазначив, що житлові будинки почнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція до похолодання.

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