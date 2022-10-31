Міський голова Кличко повідомив, що в деяких районах міста немає водопостачання.

У результаті ударів російських терористів по об’єктах критичної інфраструктури Києва частина столиці знеструмлена.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють", – зазначив Кличко.

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Пізніше Кличко повідомив, що енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб’єкту, що живить близько 350 тис. квартир у Києві.

"Фахівці ДТЕК, НЕК "Укренерго", разом з іншими екстреними службами й органами влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", - додав він.

Про відключення електроенергії у столиці повідомили в ДТЕК. Київські електромережі. Так, сьогодні 31 жовтня внаслідок обстрілу РФ було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в столиці.

"Через це в столиці відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі на актуальні. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Українців закликали економити електроенергію.

Ракетний удар 31 жовтня: що відомо

Російські війська вранці 31 жовтня завдали масованого удару по території України. Постраждали об'єкти в низці регіонів, зокрема, Київ, Харків, Запоріжжя та ін.

Через масовані російські ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури України у ДТЕК попереджають про аварійні відключення електроенергії.

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