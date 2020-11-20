Державна "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" поставить на адресу сінгапурського трейдера IMMCO 5700 т рутилового концентрату за ціною 1070 доларів за т на суму 6,1 млн доларів з відстрочкою платежу 30 днів.

Про це свідчить контракт, підписаний 29 жовтня т. в. о. ОГХК Артуром Сомовим і директором IMMCO Лі Ци, яким володіє видання Мінпром.

Сам контракт діє від 31 грудня 2021 р. і передбачає загальну суму угоди на 10 млн доларів, товар буде експортований до Японії.

За даними ЗМІ, компанія IMMCO, а також MCD, Керамплюс, і Керамглас входять в сферу впливу дніпропетровського бізнесмена Віталія Кучука.

Всі вони працюють з ОГХК з червня 2020 на ексклюзивних умовах.

Дисконт на кожній експортованій тонні складе близько 100 доларів, так як вартість рутилу на момент укладення договору на умовах FCA в світі, за даними китайського аналітичного агентства Ferroalloynet, становила 1 170 доларів.

Виходячи з різниці в цінах, "прокладка" IMMCO виведе з ОГХК 570 тис.доларів.

Як повідомлялося, в липні 2020 IMMCO вже викуповувала у ОГХК ільменітовий концентрат, замінивши американську компанію Chemours (підрозділ DuPont, що переробляє ільменіт в двоокис титану).

Тоді компанія Кучука теж придбала його з дисконтом - за 165 доларів за т проти 185 доларів за т, за якою купували ільменіт американці.

ОГХК втратила на угоді 90 тис.доларів.

Звільнений з ОГХК на початку жовтня цього року Фондом держмайна т. в. о. голови правління Пітер Девіс повідомив, що почав розслідування проти компаній Кучука, які завдавали шкоди підприємству, за що поплатився місцем в компанії.

За його словами, останні 3 місяці співпраці ОГХК з фірмами Віталія Кучука – Керамплюс, IMMCO, MCD, пролобійовані заступниками голови правління Тетяною Гогенко і Сомовим, призвели до фінансових проблем на підприємстві.

У компанії двічі зупиняли філію "Вільногірський ГМК" з початку року, двічі зривали терміни виплати заробітної плати Гірникам через касові розриви.

Об'єднана гірничо-хімічна компанія запланована до продажу в 2020 році і знаходиться в управлінні Фонду держмайна.

За фінансовою звітністю компанії за три квартали 2020, надходження від реалізації продукції знизилися в 2 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2019 – з 2,588 млрд гривень до 1,265 млрд гривень.

Кабмін затвердив фінансовий план ОГХК на 2020 з чистим прибутком 575,67 млн гривень.

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Автор: УНІАН