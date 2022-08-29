Протягом останньої доби російські військові продовжували обстрілювати Енергодар і майданчик ЗАЕС.

Станом на 10:00 29 серпня 2022 р. Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Протягом останньої доби російські військові продовжували обстрілювати Енергодар і майданчик ЗАЕС. В результаті поранення різного ступеня тяжкості отримали 10 мирних жителів Енергодара, четверо з них – працівники атомної станції.

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Два енергоблоки ЗАЕС, підключені минулого тижня до мережі після зупинки, стабільно виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки поки немає.

Разом з тим, через присутність на станції російських військових, їх зброї, техніки та вибухівки є серйозні ризики для безпечної роботи ЗАЕС. В результаті періодичних обстрілів інфраструктура станції отримала пошкодження, існують ризики витоку водню і розпилення радіоактивних речовин, висока і пожежна небезпека.

Український персонал станції продовжує героїчно працювати, докладаючи всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

Окупанти, готуючись до приїзду місії МАГАТЕ, посилили тиск на персонал ЗАЕС – для нерозголошення ними свідчень про злочини кафірів на станції та використання її в якості військової бази.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків.

Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення ЗАЕС до своєї мережі.

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