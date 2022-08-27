Аналіз нових загроз від збройної агресії РФ проти України свідчить про необхідність надстрокового перегляду проектної загрози в Україні.

Кабінет міністрів ухвалив постанову "Деякі питання організації роботи з визначення проектної загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні".

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання.

"Нормативним актом Держінспекція визначена уповноваженим органом державної влади, відповідальним за організацію роботи з визначення проектної загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання, у зв'язку з чим вносяться зміни до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20 серпня 2014 № 363, і Порядок функціонування державної системи фізичного захисту, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1337", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що розробка проектної загрози передбачена законом "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", в якому встановлено, що "проектна загроза визначається на підставі результатів оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів".

"На підставі затвердженої проектної загрози для конкретного радіаційно небезпечного об'єкта розробляються загрози об'єкту і будується система фізичного захисту цього об'єкта. Остання на цей час редакція проектної загрози затверджена указом президента від 3 квітня 2019 року № 97-4т/2019 "про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 3 квітня 2019 року "питання проектної загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні". Разом з тим аналіз нових загроз від збройної агресії РФ проти України свідчить про необхідність надстрокового перегляду проектної загрози в Україні", - пояснили в Держінспекції.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 Червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків.

Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення ЗАЕС до своєї мережі.

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