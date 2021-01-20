Шмигаль доручив до 25 січня підготувати та подати уряду проект меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води.

Уряд та міські голови домовились напрацювати проект спільного меморандуму, який передбачатиме непідвищення тарифів на опалення та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні.

Як повідомили у прес-службі уряду, під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада з питань тарифної політики у сфері централізованого теплопостачання, у якій взяли участь представники уряду, Офісу президента та міські голови.

«Усі гілки влади об’єдналися, щоб захистити людей від неконтрольованого зростання тарифів. Ми цінуємо, що це спільне рішення з головами міст містить пункт про непідвищення тарифів на опалення й гарячу воду для українців. Вдячний всім учасникам наради за конструктивну співпрацю», — зазначив прем’єр-міністр.

У прес-службі зауважили, що учасники зустрічі домовилися напрацювати проект спільного меморандуму, який регламентуватиме такі домовленості: тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними; проведення спільної роботи над реструктуризацією заборгованості перед НАК «Нафтогаз України», що утворилася через різницю між виручкою ТКЕ та тарифною виручкою (так звана «різниця в тарифах»); теплокомуненерго матимуть можливість укладати річні договори з НАК «Нафтогаз України» за вигідною ціною.

Прем’єр-міністр за підсумками наради дав доручення міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову, т. в. о. міністра енергетики Юрію Вітренку, голові НКРЕКП Валерію Тарасюку, голові правління НАК «Нафтогазу» Андрію Коболєву до 25 січня за участю Асоціації міст України та зацікавлених органів державної влади підготувати та подати Кабінету міністрів проект меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води в Україні, йдеться у повідомленні.

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Як повідомив на своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, меморандум буде підписаний між урядом, АМУ та представниками парламенту про алгоритм виведення сфери теплопостачання з кризової ситуації, спричиненої коливанням ціни на газ.

"Ми домовилися з урядом і представниками парламенту, що тарифи на опалення та гарячу воду в Україні до кінця опалювального сезону не підвищуватимуть", - написав він.

Сьогодні відбулась урядова нарада разом з представниками місцевої влади та парламенту. На засіданні були, зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мери: Києва, Маріуполя, Кропивницького, Вінниці, Кривого Рогу та в.о міського голови Харкова. В нараді також взяли участь представники НАК "Нафтогаз України", Офісу президента України.

Тарифи в Україні: що відомо

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Автор: Світлана Закелова