Росія більше не крастиме український газ. З "вишками Бойка" ГУР відвоювали мільярди

Після звільнення від росіян бурових платформ у Чорному морі Україна повернула у свої володіння морську газову перлину, яка допоможе нашій державі стати енергонезалежною та щорічно отримувати мільярди доларів.

Завдяки блискучій операції бійців Головного управління розвідки Україна повернула контроль над буровими платформами "Петро Годованець" та "Україна", а також буровими установками "Таврида" і "Сиваш" у Чорному морі.

Звільнення стратегічно важливих об’єктів, які знаходились під російською окупацією з 2014 року, не тільки "розв’язує руки" українським військовим у Чорному морі, але і відкриває нашій державі шлях до енергетичної незалежності.

Варто нагадати, що історія зі скандальними вишками почалась ще в далекому 2011 році. Тодішній очільник Міненерго Юрій Бойко, поплічник біглого президента Януковича, через фірми-прокладки закупив дві бурові установки по 400 мільйонів доларів кожна, переплативши майже $150 мільйонів. Відтоді установки в народі стали називатися "вишками Бойка".

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І якщо "Сиваш" і "Таврида" були оснащені буровими верстатами ще з радянських часів, то "Петро Годованець" та "Україна" – це абсолютно нові платформи сингапурського виробництва, які були обладнані за найсучаснішими технологіями, яких і нині немає в країнах пострадянського союзу.

До речі, за гучний корупційний скандал і відмивання державних коштів злочинці і досі не понесли покарання.

До 2012 року півострів Крим не міг самостійно забезпечувати себе газом, оскільки видобувалось тільки 0,8 мільярдів кубометрів блакитного палива при загальній потребі більше мільярда кубометрів. Проте після встановлення сучасних бурових платформ видобуток газу на Кримському півострові почав зростати надзвичайно високими темпами.

Протягом 2013 року видобуток газу "Черноморнафтогазом" зріс у два рази - до 1,6 мільярдів кубометрів. І це в перший же рік роботи платформ! У 2014 році, вже після анексії Криму, видобуток збільшився до максимуму - двох мільярдів. І такий ефект був досягнутий завдяки тому, що запрацювали всього дві сучасні платформи!

Попри те, що вишки купили на 150 мільйонів доларів дорожче за їхню реальну варитість, загальний економічний ефект від їхньої роботи, хоч і з політичним знаком мінус, був позитивним.

Морська газова скарбниця

Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко розказав УНІАН, що повернення бурових платформ під український контроль має кілька важливих ефектів. По-перше, це доказ того, що наша країна завжди повертає своє. По-друге, це значить, що росіяни більше не крастимуть український газ, який вони незаконно викачували після анексії Криму. І по-третє, платформи, що ми повернули, стануть першим щаблем для масштабного освоєння моря після нашої перемоги.

"Український шельф є надзвичайно перспективним для розвідки та видобутку вуглеводнів. Це підтверджують успіхи наших сусідів – Румунії та Туреччини, які активно займаються освоєнням морських глибин Чорного моря, відкриваючи там нові родовища", - сказав він.

За даними Державної служби геології та надр, потенційні запаси газу та нафти в українській частині Чорного моря оцінюються у 2,3 мільярди тонн палива, що становить близько 40 відсотків від усіх енергетичних запасів нашої країни.

Петренко нагадав, що до повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію державний холдинг "Нафтогаз України" отримав право розробляти шельф Чорного моря. А це - 36 ліцензій на загальну площу близько 29 тисяч квадратних кілометрів.

Ліцензії поширюються на різні ділянки: зокрема, мілководдя, схил та глибоководдя. Загальний обсяг визначених запасів там складає приблизно 1,6 трильйонів кубометрів газу. Основна частина покладів сконцентрована у глибоких водах, які мають схожу геологію з румунськими та турецькими блоками.

"Зважаючи на такі запаси, освоєння шельфу може допомогти Україні значно наростити видобуток газу, що дозволить нам повністю забезпечити себе ресурсом, і в перспективі - стати його експортером до ЄС", - сказав виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України.

До слова, Національний план відновлення України включає в себе проекти, які передбачають розвиток шельфу Чорного моря.

Росіяни 10 років крали український газ

Щойно ворог заволодів дорогоцінними газовими активами у Чорному морі, його здібностей вистачило лише на те, щоб красти вже створене Україною енергетичне благо, але не розвивати його.

"Окупанти протягом всього часу не розбурювали нові родовища, не розвивати інфраструктуру, і видобуток почав падати", - сказав голова правління Асоціації "Нафта і Газ України" Андрій Закревський.

За роки окупації відбулось колосальне падіння обсягів видобутку: з пікових 2 мільярдів у 2014 році до 1,3 мільярдів у 2021 році. За підсумками 2022 видобуток впав ще в два рази – до 0,6 мільярдів кубометрів. До речі, таке колосальне падіння відбулося також внаслідок першої атаки українських Збройних Сил на об’єкт влітку 2022 року. Після цього платформи використовувались тільки як військові об’єкти.

"Вони нічого не вкладали, а тільки "доїли" нас. Вони заробили чотири мільярди доларів на цих 12-14 мільярдах кубометрах газу, який вони добули за цей час. Хоча точної цифри ми не знаємо", - пояснив експерт.

Крім того, за цей час багато цінного обладнання було вивезено, тобто вкрадено росіянами. Таких сучасних технологій немає у країнах колишнього радянського союзу, тож росіяни добре "нагріли руки" на українському майні.

На жаль, нам доведеться витратити ще багато грошей, щоб запустити ці установки, але все одно на це піде набагато менше часу та ресурсів порівняно з транспортування таких установок і встановленням їх "з нуля".

Повернення вишок законному власнику

Експерти вважають, що для Росії втрата так званих "вишок Бойка" є колосальним ударом як з точки зору військового розкладу сил у Чорному морі, так і з точки зору втрати колосальних енергетичних запасів, які росіяни, по суті, качали "на дурняк".

"По-перше, це величезні втрати Російської Федерації з точки зору контролю за значною частиною Чорноморського басейну, це дуже важливо. По-друге, для України створюються нові можливості (для військових, насамперед), в радіолокаційному контролі над Чорноморським басейном", - сказав УНІАН директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Закревський додає, що, якщо Україні вдасться зберегти ці платформи, це дозволить нашій країні розпочати програми видобутку газу на родовищах, розвиток яких планувався ще в 2010-2012 роках, до війни.

"Якщо ці вишки вціліють, то вони нам зекономлять мінімум 1,5 роки, щоб досягти енергонезалежность", - вважає він.

Втім, використати цей потенціал ми зможемо вже після завершення війни.

"Це залежить не тільки від звільнення Криму, але і від забезпечення правового поля судноплавства в Чорноморсько-азовському басейні. Тому що на сьогодні Росія творить там беззаконня і зазіхає не тільки на українські територіальні води, але і на болгарські територіальні води, тобто країни-члени НАТО", - пояснив експерт Омельченко.

Тому дуже важливо, щоб міжнародне співтовариство вжило відповідні силові заходи, щоб змусити Росію вести себе чемно.

Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко погоджується, що, на жаль, під час війни, зважаючи на всі ризики, жоден інвестор не прийде освоювати супер-перспективний Чорноморський шельф.

"Після нашої перемоги і повернення окупованих територій видобуток вуглеводнів з морських глибин стане ключовим завданням для держави, і я впевнений, що міжнародні інвестори проявлятимуть інтерес до розробки нашого шельфу", - сказав він УНІАН.

Потенційні мільярди доларів українцям

За роки війни та окупації Криму українські газовики теж не сиділи на місці: були проведені сейсмічні дослідження в Чорному морі, які дозволили дійти висновку про значний потенціал нарощування видобутку газу на Чорноморському шельфі у найближчий час.

"Мова йшла про те, що протягом трьох років тільки на нашому шельфі ми зможемо видобувати п’ять мільярдів кубометрів газу на рік. Це зростання на чверть", - вважає голова правління Асоціації "Нафта і Газ України" Андрій Закревський.

За підрахунками експерта, чистий дохід держави міг би скласти близько трьох мільярдів доларів на рік.

Крім того, Україна не збирається пробачати росіян за багаторічне безкоштовне користування українськими енергетичними надбаннями в Чорному морі.

У жовтні 2016 року "Нафтогаз", до якого входить компанія "Чорноморнафтогаз", ініціював арбітражне провадження проти РФ щодо виплати Україні компенсації за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних об’єктів у Криму у 2014 році.

Сума позову за втрату активів оцінювалась у десять мільярдів доларів.

12 квітня цього року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі присудив виплатити Україні п’ять мільярдів доларів. Наразі наша держава займається пошуком методів стягнення з "Газпрому" зазначеної суми. Оскільки держава-агресор явно не поспішає виплачувати ці кошти, Україна буде арештовувати активи газової дубинки Кремля – "Газпрому" - по всьому світу.

Так само, як чотири року тому у Стокгольмському арбітражі "Нафтогаз" відсудив і фактично отримав від російського "Газпрому" три мільярди доларів компенсації за невиконання умов транзитного контракту - отримає своє і за активи в Чорному морі.

Ганна Бредіхіна