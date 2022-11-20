Відтепер кожен українець без сплати мита і ПДВ може завезти з-за кордону генератор або зарядну станцію.

На тлі ворожих ракетних ударів по енергосистема України Кабмін активізує імпорт генераторів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook, зазначивши при цьому, що відтепер кожен українець без сплати мита і ПДВ може завезти з-за кордону генератор або зарядну станцію.

Прем'єр додав, що Україна отримує фінансову підтримку від партнерів і зараз щодня імпортується близько 8,5 тисячі генераторних установок.

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"Канада випустила в обіг п'ятирічні держоблігації на 500 млн канадських доларів. Усі охочі можуть долучитися до зміцнення нашої держави. Урядом прийнято рішення про залучення додатково 4,5 млрд доларів грантових коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку. Ці ресурси направимо на соцзабезпечення і зарплати бюджетникам. Наступного тижня Україна також отримає 2,5 млрд євро від Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

Війна та удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалися аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Росія намагається зупинити українські АЕС. 17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води і продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

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